Diagonal TV paralyse le tournage de ‘Amar es para siempre’ et ‘Mercado central’ en raison de la crise des coronavirus

L’Espagne paralyse son activité en raison de la crise des coronavirus. Enregistrements, événements, audience sur les plateaux … Toutes les activités impliquant un risque pour la santé et une augmentation du nombre de personnes infectées sont annulées.La priorité est d’être à la maison et de se protéger contre l’augmentation de la courbe des infections virales.

Photos de «Amar es para siempre» et «Mercado central»

C’est pour cette raison que Diagonal TV a rejoint de nombreuses autres sociétés de production qui ont décidé de suspendre temporairement les enregistrements de leur série. Donc, ‘Amar es para siempre’ et ‘Mercado central’ paralysent leur tournage, se joignant aux mesures mises en œuvre par le gouvernement espagnol pour lutter contre l’infection Covid-19.

<< Conformément aux mesures extraordinaires prises par les institutions gouvernementales pour empêcher la propagation du coronavirus Covid-19, et dans le meilleur intérêt de nos employés et citoyens, la société de production Diagonal a annoncé hier (13 mars) la suspension temporaire de ses tournages “Amar es para siempre” et “Mercado central”, rapporte la société dans un communiqué.

Mediaset rejoint la cessation des enregistrements

Il existe de nombreuses fictions qui, ces derniers jours, ont indiqué que leurs enregistrements cessaient en raison de la menace posée par le coronavirus et de l’intention d’arrêter l’effondrement sanitaire. Mediaset a déjà annoncé que les deux séries qu’il avait en pleine production, qui sont «La que se avecina» avec le dernier tronçon de la saison 12 et «Señoras del (h) AMPA» avec le second, gèlerait momentanément.

