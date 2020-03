Diamond cessera la distribution de bandes dessinées aux magasins

Dans un coup énorme porté au marché direct, Diamond Comic Distributors cessera d’accepter de nouvelles bandes dessinées d’imprimeurs, comme l’a confirmé ComicBook. Diamond est le plus grand distributeur de bandes dessinées en Amérique du Nord, avec des accords de distribution exclusifs avec la plupart des grands éditeurs, notamment Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse, IDW, Image et plus encore.

MISE À JOUR: Le président-directeur général de Diamond, Steve Geppi, a publié une déclaration, que vous pouvez lire en entier en cliquant ici…

Comme chacun le sait, le monde est confronté à des défis toujours croissants liés à la pandémie de COVID-19. Ses effets sur les bandes dessinées et les objets de collection et les jeux de table se sont fait sentir partout. Des milliers de détaillants nous apprennent qu’ils ne peuvent plus servir leurs clients comme ils l’ont fait par le passé, beaucoup d’entre eux étant contraints de fermer par une action du gouvernement ou d’avoir recours à la livraison en personne ou en bordure de rue. Même ceux qui sont encore ouverts voient la circulation piétonne réduite dans la plupart des cas, une situation qui semble empirer avec le temps.

Nos partenaires d’édition sont également confrontés à de nombreux problèmes dans leur chaîne d’approvisionnement, travaillant avec des créateurs, des imprimeurs et une incertitude croissante en ce qui concerne la production et la livraison de produits à distribuer. Nos réseaux de fret subissent la pression et connaissent déjà des retards, tandis que nos centres de distribution à New York, en Californie et en Pennsylvanie ont tous été fermés à la fin de la semaine dernière. Notre propre bureau à domicile dans le Maryland a institué une politique de travail à domicile, et les experts disent que nous pouvons nous attendre à de nouvelles fermetures. Par conséquent, ma seule conclusion logique est de cesser la distribution de nouveaux produits hebdomadaires jusqu’à ce que les progrès réalisés pour endiguer la propagation de cette maladie soient plus clairs.

Cette nouvelle est évidemment née de l’épidémie actuelle de COVID-19 et de son effet paralysant sur la plupart des industries. Les détaillants de bandes dessinées sont particulièrement vulnérables, car la plupart opèrent sur de faibles marges et font face à la concurrence de détaillants en ligne comme Amazon ou de fournisseurs de bandes dessinées numériques comme Comixology. Avec la fermeture de Diamond, les détaillants de bandes dessinées de briques et de mortier ne pourront plus fonctionner.

Le point de vente note que Diamond continuera d’expédier des bandes dessinées et d’autres produits déjà dans son entrepôt pour l’instant, mais il ne faudra pas longtemps avant que le flux de nouveaux numéros cesse complètement.

Cette décision intervient moins de deux semaines après l’annulation par Diamond de son sommet annuel des détaillants, qui devait avoir lieu du 14 au 16 avril à Orlando, en Floride. Peu de temps après, l’événement promotionnel Free Comic Book May a également été reporté à une date non précisée plus tard cette année.

Avant la pandémie actuelle, 2020 devrait être une année énorme pour les films de bandes dessinées dans les cinémas, y compris les films déjà sortis. Oiseaux de proie et Injecté de sang ainsi que le prochain Les nouveaux mutants, Veuve noire, Wonder Woman 1984, Les éternels, Morbius, Venin 2 et L’homme du roi.

