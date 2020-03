Diamond Comics arrête tous les envois, confection du Batbike de Batwoman et plus / Film

Comment ont-ils créé le Batbike pour Batwoman sur The CW? Voulez-vous gratuitement gardiens de la Galaxie costumes pour Marvel Ultimate Alliance 3? As tu entendu Diamond Comics est-ce que l’arrêt de l’expédition de toutes les bandes dessinées est pour le moment? Quelles bandes dessinées inspirent Aquaman 2? Vous voulez voir la «roue de l’histoire» utilisée pour planifier Spider-Man: dans le Spider-Verse? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un aperçu de la création de la Batbike que Gotham Batwoman croisières dans la série CW.

Diamond Comics, le plus grand distributeur du marché de la bande dessinée directe, suspend pour l’instant toutes les livraisons de bandes dessinées.

Revivez les événements emblématiques qui ont uni l’équipe spatiale que nous connaissons en tant que Gardiens de la Galaxie dans ces costumes gratuits débarquant dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom le 26/03! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/2b0g4zpPeq

– Marvel Games (@MarvelGames) 21 mars 2020

Marvel sort gratuitement gardiens de la Galaxie costumes pour Marvel Ultimate Alliance 3 sur 25 mars.

Spoiler TV a les synopsis des trois premiers épisodes de la nouvelle série DC Universe / The CW à venir Stargirl.

Voici une bande-annonce de la prochaine version Marvel Comics du X Men titre de bande dessinée Enfants de l’atome.

BOOM! Studios a introduit un certain nombre de programmes pour aider les magasins de bandes dessinées, y compris les retours et les variantes.

Ryan Meinerding a révélé des conceptions alternatives pour Capitaine AmériqueGantelets avec plus d’influence wakanda.

Marvel Comics offrira une assistance aux détaillants de bandes dessinées pendant les difficultés causées par la pandémie de coronavirus.

