Diamond Comics prévoit de revenir en mai, «Rumeurs de New Avengers», «Lucifer» dans Trouble & More / Film

Quel est Diamond Comics“Prévoyez-vous reprendre vos activités à partir de mai? Qu’est-ce qui retarde l’accord pour la sixième et dernière saison de Lucifer? Quel film est censé conduire à un Nouveaux Avengers film? Vous voulez voir des bêtis de Injecté de sang? Est Veuve noire marchandise qui sort maintenant ou en novembre? Que veut PETA Taika Waititi faire avec Thor dans Thor: Amour et tonnerre? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Artiste de concept Gina DeDomenico a partagé cette conception pour Chat sauvage dans la prochaine série DC Universe Stargirl.

Distributeurs Diamond Comic a annoncé son intention de reprendre ses activités en mai après la fermeture du coronavirus.

Voici l’annonce officielle de X-Force joindre Fornite, peu de temps après Dead Pool entré dans l’arène du jeu.

Warner Bros. aurait atteint une impasse avec Lucifer étoile Tom Ellis sur son contrat pour une sixième saison.

EN l’honneur de @Drink_and_Draw de ce soir, voici un croquis que j’ai fait il y a plusieurs années. https://t.co/YD0wmQjxE3 pic.twitter.com/Hhq65Pr1VU – JoeQuesada (@JoeQuesada) 9 avril 2020

Marvel’s Joe Quesada a partagé un vieux croquis qu’il a fait avec Capitaine Amérique prendre Le Chevalier Noir.

Moon Knight devrait maintenant démarrer la production en novembre après avoir été retardé par l’arrêt du coronavirus.

Artiste de concept John Staub partagé Avengers: Infinity War art conceptuel de l’astral Dr Strange avec Homme de fer.

Kelly Sue DeConnick vend aux enchères un Captain Marvelsur le thème et veste de l’équipage, au profit de # Creators4Comics.

