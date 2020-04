Diamond pourrait relancer l’industrie de la bande dessinée à la mi-mai

Diamond pourrait redémarrer l’industrie de la bande dessinée à la mi-mai

Dans une tournure malheureuse des événements, aujourd’hui a vu l’annulation de la convention de San Diego Comic de cette année, mais dans une tournure plus positive, Diamond Comics Distributor cherche à redémarrer l’industrie de la bande dessinée elle-même à la mi-mai, selon The Hollywood Reporter.

Dans une lettre envoyée aux détaillants de bandes dessinées et aux fournisseurs de produits, le distributeur de Marvel et DC Comics, entre autres éditeurs, a déclaré qu’il surveillait la crise sanitaire mondiale dans l’espoir de trouver le «équilibre délicat entre la gestion des problèmes de santé et de sécurité“Aux côtés du”demande refoulée de produit“Des détaillants et des fans, tout en notant que”de nombreuses étapes et conversations doivent avoir lieu entre aujourd’hui et la reprise de la distribution du nouveau produit hebdomadaire.“

Afin de prendre de l’avance sur la courbe et de répondre à ces demandes, Diamond prévoit un «mi-fin mai“Délai pour reprendre les livraisons aux magasins et qu’ils ont”a commencé le processus de planification“De sorte que le moment venu où ils”avoir plus de clarté», Ils peuvent accélérer le processus. Le dernier envoi du distributeur dans les magasins a eu lieu le 25 mars, avec la fermeture consécutive à la fermeture forcée d’un certain nombre de commerces de détail, à laquelle la société a répondu qu’elle retiendrait le paiement aux fournisseurs en raison de problèmes de trésorerie.

Marvel Entertainment a également récemment annoncé avoir suspendu une autre partie de sa gamme de bandes dessinées, les travaux sur 10 à 15% supplémentaires étant arrêtés en plus des 20% déjà depuis le début du mois. Alors que Marvel fait face à cet arrêt, DC a révélé qu’il commencerait à expédier de nouvelles publications le 28 avril avec un nombre limité de titres, y compris Le rêve N ° 20, Dapyne Byrne N ° 4 et Homme chauve-souris N ° 89 qui sera disponible chez les détaillants actuellement ouverts.

Dans une déclaration de DC, cette décision est venue de “arpentant plus de 2000 magasins aux États-Unis et au Canada»Et constatant que de nombreux propriétaires de magasins trouvent des moyens créatifs d’offrir du divertissement aux clients et que l’éditeur« explorerait un modèle multi-distributeurs »pour continuer à fournir des produits aux magasins.

“Nous apprécions notre partenariat avec DC et continuerons à les soutenir en tant que distributeur“, A déclaré Diamond dans un communiqué. “Notre objectif est de mettre les produits de divertissement de nos industries entre les mains des fans le plus rapidement et le plus sûrement possible. Comme nous l’avons partagé ce matin avec nos fournisseurs et détaillants, nous élaborons actuellement nos plans de redémarrage et ciblons de la mi-mai à la fin mai la livraison de nouveaux produits hebdomadaires. Si nous voyons des signes qu’il est sûr de reprendre l’expédition plus tôt, nous le ferons certainement. Cependant, avec le nombre limité de détaillants ouverts et la plupart des clients sur les commandes à domicile, notre objectif est de soutenir notre industrie et la santé et la sécurité de nos parties prenantes.“ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

