Diamond Select Toys Gallery avec DC, Star Wars et plus encore!

Galerie Diamond Select Toys avec DC, Star Wars et plus encore!

Diamond Select Toys a invité ComingSoon.net à leur showfloor au New York Toy Fair, dans lequel nous avons eu un aperçu des nouvelles statues et figures de leurs nouvelles lignes de DC, Marvel, Guerres des étoiles et beaucoup plus! Découvrez nos premiers looks dans la galerie ci-dessous!

Diamond Select Toys a été fondé en 1999 par la société sœur Diamond Comics Distributors et a créé des objets de collection pour diverses propriétés au fil des ans à partir de DC, Marvel, Guerres des étoiles, chasseurs de fantômes, 24, Buffy contre les vampires, Retour vers le futur, Battlestar Galactica et Indiana Jones. La société a également commencé à développer des statues en résine pour leurs licences, y compris celles pour Batman: la série animée, dont quelques-uns ont fait leurs débuts au Toy Fair de cette année.

Cette année a également vu l’annonce de l’ancienne figurine exclusive de GameStop disponible dans les magasins de bandes dessinées et en ligne, y compris un diorama en PVC de Batman dans son armure en dixième métal de la Dark Nights: Métal histoire et Pamela Isley de la ligne DC Gallery Diorama, toutes deux conçues par Shawn Knapp, la première étant sculptée par Rocco Tartamella et la seconde par James Marsano.

Diamond Select avait également beaucoup de marchandises pour les fans d’horreur alors qu’ils faisaient leurs débuts avec un diorama en PVC de l’adaptation de la mini-série de 1990 de Stephen King. Il avec Tim Curry comme l’emblématique Pennywise le clown, le mettant en évidence à mi-transformation dans sa vraie forme, ainsi que des figurines stylisées en PVC D-Formz pour The Conjuring Universe’s La nonne et Annabelle, ainsi que Regan du classique L’Exorciste et l’itération de Bill Skarsgård du clown du roi des films de 2017 et 2019.

La foire du jouet a également vu le dévoilement d’une figure secrète de 7 pouces Taskmaster du très attendu Veuve noire film, qui comprend également plusieurs accessoires et 16 points d’articulation et est emballé dans un emballage de figurine Select Select prêt à être présenté. La figure a été conçue par Eamon O’Donoghue et sculptée par Gentle Giant Studios.