Diana Springs entre en action dans le premier spot télévisé de 1984 de Wonder Woman

Bien que le prochain film de DC à l’horizon soit Birds of Prey de Cathy Yan, Warner Bros.a déjà publié le premier spot télévisé pour Wonder Woman 1984, qui a été présenté plus tôt dans la journée lors du match de championnat AFC sur CBS.

Servant essentiellement de distillation de 30 secondes de la bande-annonce de 2 minutes et demie sortie le mois dernier, la nouvelle promo n’a peut-être pas de nouvelles images à offrir, mais elle fournit potentiellement une indication précoce de l’intense marketing auquel nous pouvons nous attendre pour la suite à venir de Patty Jenkins. À l’heure actuelle, le spot télévisé n’a pas encore reçu de sortie officielle en ligne, mais un enregistrement basse résolution est actuellement visible sur le tweet ci-dessous:

Et # WonderWoman1984 vient de recevoir son premier spot télévisé lors du #AFCChampionshipGame de la NFL il y a quelques minutes. # Le marketing WW84 se déchaîne. Encore 5 mois. WB veut un autre 1B au #BoxOffice et ça se voit, haha! Si différent de l’original #WonderWoman pic.twitter.com/jJmn1iYdEo

– Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 19 janvier 2020

Bien que Warner Bros. ne fasse généralement pas de spots télévisés pour le Super Bowl, cette dernière révélation a incité les gens à spéculer qu’ils pourraient faire une exception pour Wonder Woman 1984. Quoi qu’il en soit, il est clair que le film arrivera dans cinq mois avec une bonne dose de battage médiatique derrière elle.

Ce fut un voyage inhabituellement long pour la deuxième sortie solo de Diana DCEU, qui devait auparavant sortir en novembre de l’année dernière avant d’être frappée avec un retard de sept mois. Néanmoins, après la réponse élogieuse reçue par le box-office de Jenkins en 2017, il n’est pas surprenant de voir 1984 se classer en tête dans divers sondages des films les plus attendus de 2020.

Les détails officiels de la parcelle sont encore rares, mais il ressort clairement du marketing que Wonder Woman 1984 se délectera de la nostalgie de son année titulaire, tout en s’inspirant des tensions de l’époque de la guerre froide. Le reste deviendra clair lorsque le film sortira en salles le 5 juin, mais pas avant la sortie de Birds of Prey le 7 février.