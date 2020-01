Diary Of A Future President Épisode 103 – “Disaster Relief” Disney + Aperçu

Disney a publié quelques détails et images sur le troisième épisode de “Journal d’un futur président”, qui sortira à Disney + le vendredi 31 janvier.

Épisode 103 – «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Voici quelques images de l’épisode à venir:

Avez-vous hâte au troisième épisode de “Journal d’un futur président”?

