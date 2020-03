Díaz Ayuso nie dans un «miroir public» que les hôpitaux accordent la priorité au revenu pour l’espérance de vie

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, est entrée en direct dans «Miroir public» pour mettre à jour l’évolution de son état de santé, puisqu’elle a été testée positive pour le COVID-19, et pour analyser la situation qu’elle communauté en particulier et le pays en général depuis que la crise des coronavirus a éclaté. De plus, l’apparition de la politique a coïncidé avec la fuite d’un document de protocole dans les unités de soins intensifs qui prétend que les médecins prioriseront l’admission des patients en fonction de l’espérance de vie.

Isabel Díaz Ayuso

Le texte, auquel El Mundo a eu accès, a été préparé par le Groupe de travail sur la bioéthique de la Société espagnole de médecine intensive et critique et des unités coronaires (Semicyuc) et a reçu l’approbation de la Société espagnole de médecine interne (SEMI ). Il contient des directives telles que “ne pas entrer dans les personnes où un avantage minimum est attendu“,” évaluer soigneusement le bénéfice de l’admission des patients dont l’espérance de vie est inférieure à deux ans “et”prioriser la personne avec les années de vie les plus ajustées en fonction de la qualitéEn outre, selon ce que le «miroir public» a appris, certains hôpitaux cessent d’intuber les personnes de plus de 80 ans.

Díaz Ayuso a catégoriquement nié que ce soit la réalité des hôpitaux et a jugé que la santé “prend soin de tous les patients exactement de la même façon“, malgré les preuves de la fuite du document de recommandations de l’UCI et de Covid-19 et le témoignage de certains médecins, comme l’a souligné Susana Griso, qui a également rappelé que cette c’est le protocole qui est suivi dans d’autres endroits touchés, comme Milan.

Le problème matériel

Les lignes directrices répondent au problème pressant des soins de santé espagnols, qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face à une pandémie de ces dimensions. C’est là une autre des questions sur lesquelles le président de la Communauté de Madrid a voulu se prononcer, qui est confronté à l’exécutif national sur la centralisation du matériel sanitaire, quelque chose qui a décrit une erreur grossière.

En fait, il a répondu en un mot aux propos du ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a nié que l’arrivée de matériel dans les communautés soit bloquée par le gouvernement central. “S’il est vrai qu’ils ne bloquent rien, je suis libre de fabriquer des fournitures médicales“Diaz Ayuso a répondu avec défi, réclamant à nouveau les 13 millions de masques qu’il a demandés.” Seule La Paz en consomme 36 000 en une journée “, a-t-il ajouté.

.