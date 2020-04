D’ici 2050, 90% des coraux seront morts

Vancouver.— Même si le réchauffement climatique pouvait s’arrêter maintenant, d’ici 2050, plus de 90% des coraux seront morts, a déclaré la biologiste marine Julia Baum de l’Université de Victoria. “Nous les perdons beaucoup plus rapidement que quiconque ne le pense”, a-t-il ajouté.

Et, a-t-il expliqué, là où il y avait des couleurs incroyables il y a tout juste un an, avec une variété de vie éblouissante, il est maintenant mort du stress de la hausse des températures océaniques; “Ce qui reste est une étendue de gris obsédante, dans une scène qui se répète sur les récifs du monde entier, dans une catastrophe écologique.”

Il a indiqué que le monde a perdu environ la moitié de ses récifs coralliens au cours des 30 dernières années, et les scientifiques se battent pour garantir qu’au moins une fraction de ces écosystèmes survivent au-delà des trois prochaines décennies, car la santé de la planète dépend de cela, car les récifs coralliens abritent un quart des espèces marines et environ 500 millions de personnes dans le monde ».

«Ce n’est pas quelque chose qui arrivera dans cent ans; Nous les perdons en ce moment », a déclaré la biologiste marine Julia Baum, de l’Université de Victoria, au Canada.

“Nous les perdons beaucoup plus rapidement que n’importe lequel d’entre nous pourrait imaginer, dans la mesure où si le monde pouvait arrêter le réchauffement climatique maintenant, plus de 90% des coraux seront morts d’ici 2050, et sans intervention drastique, nous risque de les perdre tous “, at-il souligné.

La perte de récifs coralliens compromet la santé d’une très grande partie de la race humaine, a déclaré Ruth Gates, directrice de l’Institut de biologie marine d’Hawaï.

«Les récifs coralliens produisent une partie de l’oxygène que nous respirons, c’est pourquoi ils sont souvent décrits comme des forêts tropicales sous-marines; Ils peuplent une petite fraction de l’océan mais fournissent des habitats à une espèce marine sur quatre, en plus de former des barrières qui protègent les côtes de la force des tempêtes “, a-t-il ajouté.

De plus, ils génèrent des milliards de dollars de revenus provenant du tourisme, de la pêche et d’autres entreprises, et sont utilisés dans la recherche médicale pour soigner des maladies comme le cancer, l’arthrite et les infections bactériennes ou virales, nous devons donc tous être inquiets, Peu importe où nous vivons, a expliqué la biologiste Ove Hoegh-Guldberg, directrice de l’Institut pour le changement global à l’Université du Queensland en Australie.

Les coraux sont des invertébrés et vivent principalement dans les eaux tropicales. Ils sécrètent du carbonate de calcium pour construire des squelettes protecteurs qui grandissent et acquièrent des couleurs impressionnantes, grâce à une relation symbiotique avec les algues qui vivent dans leurs tissus et leur fournissent de l’énergie, mais ils sont sensibles aux fluctuations de température et souffrent d’une augmentation des températures dans les océans. et l’acidification, ainsi que la surpêche, la pollution, le développement côtier et le ruissellement agricole.

Une élévation de température de seulement 1 à 2 degrés Celsius peut forcer les coraux à expulser les algues, laissant leurs squelettes blancs visibles dans un processus connu sous le nom de “blanchiment”; le corail blanchi peut récupérer si l’eau se refroidit, mais si les températures élevées persistent pendant des mois, il mourra et finalement le récif se dégradera, laissant le poisson sans habitat et les côtes moins protégées des ondes de tempête.

Le premier événement mondial de blanchiment s’est produit en 1998, lorsque 16% des coraux sont morts. Le problème est monté en flèche en 2015-2016 au milieu d’un phénomène météorologique naturel étendu à El Niño qui a réchauffé les eaux du Pacifique près de l’Équateur et provoqué le blanchiment le plus répandu documenté. Ce troisième événement de blanchiment mondial se poursuit aujourd’hui.

Les nouvelles se sont concentrées sur les dommages à la Grande Barrière de Corail d’Australie, mais d’autres récifs se sont aussi mal ou moins bien comportés dans le monde, du Japon à Hawaï en passant par la Floride. Autour des Maldives, dans l’océan Indien, 73% des récifs se sont décolorés entre mars et mai 2016, selon le Marine Research Center.

Les régions les plus touchées ont été les régions du Pacifique central où le biologiste Baum de l’Université de Victoria a mené des recherches sur Kiritimati, ou l’île Christmas, en République de Kiribati. Les températures de l’eau les plus chaudes y ont duré dix mois en 2015-2016, tuant 90% du récif.

Pour aggraver les choses, les scientifiques prédisent une nouvelle vague de températures océaniques élevées à partir de mai prochain. “Les modèles indiquent que nous assisterons bientôt au retour de la décoloration dans le Pacifique Sud, ainsi qu’à la possibilité de décoloration dans les parties orientale et occidentale de l’océan Indien”, a déclaré Mark Eakin, spécialiste des récifs coralliens et coordinateur des coraux pour l’administration. National océanique et atmosphérique.

Les scientifiques ne veulent rien laisser au hasard et aller de l’avant avec des expériences qu’ils espèrent pouvoir éviter l’extinction, en essayant de “former” les coraux à survivre à l’augmentation des températures, les exposant à un stress thermique sublétal, dans l’espoir qu’ils le pourront ” en quelque sorte le fixer dans votre mémoire “et survivre à un stress similaire à l’avenir. (ntx)

JAHA