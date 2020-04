Diddy animera un Dance-A-Thon en direct avec Drake, Chris Brown et J.Lo

Diddy organise une soirée dansante ce dimanche de Pâques et tout le monde est invité.

Le magnat du hip-hop fait vibrer les fans pendant la quarantaine avec son tout premier Dance-A-Thon sur Instagram Live. “Nous organisons le PLUS GRAND DANSE-A-THON DU MONDE ET VOUS ÊTES TOUS INVITÉS !!!!” il a dit à ses 16 millions de followers.

Et cela promet d’être une affaire de stars. Le livestream de dimanche, présenté par Team Love, mettra en vedette des apparitions de certains des amis célèbres de Diddy, dont Drake, Chris Brown, Oprah Winfrey, Justin Bieber et même son ex Jennifer Lopez. La liste des invités comprend également des personnalités comme Will Smith, Alicia Keys, Kevin Hart, Snoop Dogg, DJ Khaled, Lizzo, Megan Thee Stallion, Ciara, Janelle Monáe, et plus encore.

La fête ne sera pas sans but. Diddy recueillera des fonds pour les travailleurs de la santé afin de les aider dans les efforts de secours contre les coronavirus. «Nous collectons des fonds indispensables pour nos travailleurs de la santé dans les communautés mal desservies du pays!», A-t-il déclaré.

Il a également téléphoné au PDG d’Instagram, Adam Mosseri, pour discuter de ses grands projets de fête. «J’ai besoin de vous pour vous assurer que rien ne tombe en panne», a-t-il déclaré. “Il est de ma responsabilité de vous avertir que lorsque je lance une fête Diddy, tout le monde se présente.”

Le live Dance-A-Thon débute aujourd’hui à 15 heures. EST sur Instagram de Diddy. “Voyons nos travailleurs de la santé de première ligne !!!!” dit Puff.

Le magnat de Bad Boy a récemment organisé un «état d’urgence» sur la révolte pour discuter de l’impact disproportionné du coronavirus sur la communauté afro-américaine. “Nous sommes dans un état d’urgence, à vie ou à mort”, a-t-il déclaré. «Nous avons des ennuis avec mon peuple. Nous devons nous réunir. Nous devons communiquer. “