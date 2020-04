Diddy attrape la chaleur pour des commentaires sur les électeurs noirs et “Tenir le vote en otage”

Diddy espérait encourager les gens à faire pression sur les candidats pour qu’ils créent des politiques bien formées pour aider certaines communautés, mais il a plutôt suscité un peu de controverse.



Il n’est pas rare que Sean “Diddy” Combs utilise sa plateforme pour motiver les masses. Nous l’avons regardé partager des vidéos inspirantes sur ses pages de médias sociaux et encourager les jeunes à s’impliquer plus activement dans l’arène politique. Il parle depuis des années des mouvements Rock the Vote et Vote or Die, et bien que nous soyons au milieu d’une pandémie mondiale, c’est encore une année électorale pour les États-Unis.

Le magnat des médias a récemment publié une vidéo de lui partageant l’écran avec sa bonne amie Naomi Campbell. Dans le clip, Diddy dit aux Noirs américains de ne pas voter automatiquement pour le candidat démocrate Joe Biden juste en raison de son affiliation à un parti. Il a également dit aux téléspectateurs de ne pas voter parce qu’ils avaient peur de siéger le président Donald Trump. “C’est celui qui va prendre soin de notre communauté. Celui qui veut conclure un marché. C’est l’affaire à ce stade”, a déclaré Diddy. Il a ajouté que Biden doit clarifier sa politique concernant les “Noirs et les bruns”, sinon il ne pourra pas obtenir le vote. Je tiendrai le vote en otage si je l’ai. “

Les réponses aux paroles de l’icône de Bad Boy ont été rapides, et il a même reçu des critiques de Kenny Burns, son bras droit et vice-président directeur du développement de la marque pour Combs Enterprises. La vidéo a provoqué un débat intense en ligne, alors consultez quelques réponses ci-dessous et pesez-vous avec votre position sur celle-ci.

