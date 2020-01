Diddy “Blown Away” par Clive Davis Pre-Grammy Award dans une vidéo de remerciement

La rumeur veut qu’il s’agisse d’une réunion Bad Boy pas comme les autres.



La convoitée soirée pré-Grammy de Clive Davis est un événement que les célébrités attendent. L’élite de l’industrie musicale réclame cet événement annuel où ils peuvent profiter de la musique dans un environnement détendu, animé par l’une des figures les plus puissantes, influentes, riches, respectées et célèbres de la musique. Cette année, Davis et les Grammys ont décidé d’honorer Diddy, triple lauréate d’un Grammy Award, avec le Industry Icons Award lors du gala de pré-remise des prix de cette année.

Nicholas Hunt / Personnel / .

«Clive Davis et Arista Records m’ont donné une chance lorsque j’ai commencé Bad Boy Records, il a été l’un des premiers dirigeants de l’industrie à vraiment croire en moi. Je lui suis éternellement reconnaissant “, a expliqué Diddy à Vibe. «Être honoré lors du gala pré-GRAMMY de cette année et recevoir le prix des icônes de l’industrie est vraiment une bénédiction.»

L’icône de la musique n’a pas fini de partager sa gratitude car il est allé sur Instagram pour donner quelques réflexions de dernière minute sur l’honneur. Tout en recevant un masque capillaire, Diddy a déclaré: “Je suis honoré en tant qu’icône, je suis époustouflé! Merci, Clive et toute l’équipe. C’est un grand honneur pour moi, mais je dois prendre le temps et juste remercier chaque producteur, ingénieur, cadre, artiste, employé de Bad Boy, chaque manager, chaque label avec lequel j’ai travaillé, tous ceux qui ont été impliqués dans ma carrière musicale en tant que cadre. C’est comme, le plus haut prix que vous pouvez obtenir un cadre du directeur de disque le plus légendaire du jeu, Clive Davis. “

Diddy a également mentionné qu’il y avait des gens avec qui il avait travaillé tout au long de sa carrière en provenance du monde entier alors qu’ils se rendaient à l’événement convoité de Clive Davis, alors consultez le message complet du magnat des médias reconnaissant ci-dessous.

.