Diddy célèbre l’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll du Notorious B.I.G.

Grand jusqu’à Brooklyn.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que The Notorious B.I.G. serait intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, et personne ne pourrait être plus heureux que Sean “Diddy” Combs. Quelques heures après l’annonce, le magnat de Bad Boy s’est rendu sur Instagram pour célébrer la grande nouvelle.

“Je veux partager ce moment spécial, une annonce spéciale avec vous”, a déclaré un Diddy excité pendant que “Juicy” de Biggie jouait en arrière-plan. «Biggie, tu l’as fait! Tu l’as fait, enculé! Le Notorious B.I.G. va être intronisé au Hall of Fame du putain de Rock & Roll. “

Puff a ajouté: «Tu nous manques, King. New York, lève-toi, Brooklyn! »

Lil ’Kim, Slim de 112, A $ AP Rocky, YBN Cordae et la veuve de Biggie Faith Evans ont également célébré la nouvelle. «Merci à tous ceux qui ont voté et soutenu BIG! Il a été intronisé au Temple de la renommée du Rock & Roll 2020 !!! », a tweeté Evans.

Biggie, ainsi que Whitney Houston, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails et T.Rex, seront honorés lors de la 35e cérémonie annuelle d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll le 2 mai. La cérémonie aura lieu à l’auditorium public de Cleveland et diffusé en direct sur HBO. On ne sait pas qui rendra hommage à B.I.G. pendant la cérémonie, mais Diddy est un bon pari.

Le Notorious B.I.G., qui a reçu une nomination au cours de sa première année d’éligibilité, devient le deuxième rappeur solo à rejoindre le Rock Hall après Tupac Shakur, intronisé à titre posthume en 2017.