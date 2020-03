Diddy déclare fièrement que Biggie est “la chèvre”

Diddy prend un moment pour célébrer The Notorious B.I.G., décédé il y a vingt-trois ans lors d’une fusillade en voiture.



Bien qu’il soit décédé il y a vingt-trois ans à ce jour, l’héritage de The Notorious B.I.G. dure toujours. De nombreux fans de hip-hop le considèrent toujours comme l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps, et son catalogue intemporel a rassemblé plus de onze millions d’auditeurs mensuels sur Spotify seul. Qu’il suffise de dire qu’il y en a beaucoup qui tiennent encore Biggie à cœur – en particulier ceux qui l’ont connu de première main. Aujourd’hui, Diddy est allé sur Instagram pour mettre en lumière son ami et protégé, réaffirmant fièrement sa position de plus grand de tous les temps.

Il n’y a pas grand-chose d’autre dans le sentiment, même si son importance ne doit pas être sous-évaluée. En cette ère de gratification instantanée, où les artistes sont essentiellement censés suivre le rythme d’un album par an, il est trop facile pour les artistes plus âgés de tomber au bord du chemin. Bien que le Notorious B.I.G. est en effet devenu plus grand que nature, des rappels constants de son talent restent nécessaires, d’autant plus que de nouvelles générations d’auditeurs hip-hop commencent à découvrir la culture.

Que vous conveniez ou non que Biggie est le plus grand rappeur de tous les temps est une question de goût. Mais il est parfaitement clair où se situe la loyauté de Diddy – après tout, c’est l’homme qui a côtoyé Big, qui a produit des albums comme Ready To Die et le posthume Born Again. Il est incroyablement sain de le voir continuer à courir pour le roi de New York déchu, une tradition qu’il poursuivra probablement sur une base annuelle. Repose en paix à The Notorious B.I.G. Où se classe-t-il dans votre top 10?

.