Diddy est «tellement inspiré» par les enfants atteints du cancer en utilisant «Bad Boy For Life» comme hymne

“Nous n’allons nulle part, nous n’allons nulle part …”



Leurs vidéos énergiques sont devenues virales, mais un groupe d’enfants luttant contre le cancer pédiatrique avait de grands espoirs qu’ils captureraient l’attention de Sean Love Combs. Les enfants de Fighting All Monsters, une organisation à but non lucratif basée à Miami, en Floride, sont récemment devenus viraux en dansant au “Bad Boy For Life” de Diddy, un single classique qui comprend également Black Rob et Mark Curry. Le morceau est tiré du troisième album studio de Diddy, The Saga Continues …. et a été fait pour solidifier la place permanente de Bad Boy Records dans l’industrie.

Dia Dipasupil / Personnel / .

Même Snoop Dogg a fait une apparition avec les chéris de Fighting All Monsters, et les enfants étaient impatients d’impliquer Diddy. L’organisation vient en aide aux familles d’enfants qui luttent contre le cancer et «Bad Boy for Life» est leur «hymne officieux» comme le disent les paroles: «Nous ne allons nulle part / Nous ne sommes, ne allons nulle part / Nous ne pouvons pas être arrêtés maintenant / Parce que c’est Bad Boys pour la vie. “

L’objectif du groupe est de sensibiliser au cancer pédiatrique, alors pourquoi ne pas cibler l’homme responsable de leur chanson thème. Les statistiques indiquent que 43 enfants par jour reçoivent un diagnostic de cancer et seule une petite fraction des dons pour le cancer est allouée aux enfants. Diddy a partagé un reportage sur les enfants brouillant son hit de 2001 et il a décidé d’agir.

“WOW! JE SUIS TELLEMENT INSPIRÉ PAR CELA”, a-t-il écrit sur Instagram jeudi 23 janvier. “Ces enfants sont si forts et je suis humilié qu’ils aient trouvé de la force dans une de mes chansons. Ils sont intrépides et me motivent comme jamais auparavant. Et bien sûr, je danserai avec vous tous! Chaque fois que je sentant mon changement d’énergie, je me lève et je danse. Garde mes vibrations élevées! ⁣ Je vais danser avec vous tous les jours! N’arrêtez pas de croire …

TMZ rapporte que depuis que Diddy a partagé sa vidéo avec ses 16 millions de followers sur Instagram, l’organisation a été submergée de soutien. Une personne a fait don de 21 000 $ d’iPad et un cadre d’Apple aurait demandé comment l’entreprise pourrait aider. Une autre personne a donné à l’organisation des billets pour le Super Bowl de Miami pour deux des enfants, tandis que d’autres se sont portés volontaires.

Diddy, lui-même, prépare apparemment quelque chose d’unique et de spécial pour l’équipage Fighting All Monsters, alors gardez un œil sur cela. Consultez leur rapport ci-dessous.

.