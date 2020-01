Diddy fait exploser les Grammys: «La musique noire n’a jamais été respectée»

Diddy affronte les Grammys.

La veille de la 62e cérémonie annuelle, Sean «Diddy» Combs a reçu le prix Grammy Salute to Industry Icons 2020 à la Recording Academy et le Gala Clive Davis Pre-Grammy à Beverly Hills samedi soir (25 janvier). Au cours de son discours d’une heure, il s’est adressé à «l’éléphant dans la pièce», le manque de reconnaissance de la Recording Academy pour le hip-hop et la musique noire.

“Je dois être honnête. Ces derniers jours, j’ai été en conflit. Je suis honoré par cette industrie que j’aime, cette famille que j’aime, mais il y a un éléphant dans la pièce et ce n’est pas seulement les Grammys », a-t-il déclaré. «C’est partout de la discrimination et de l’injustice à un niveau record. Mais il y a quelque chose que je dois dire aux Grammys et j’ai changé mon deuxième prénom en Love, donc c’est Sean Love Combs maintenant … Donc je dis cela avec amour aux Grammys parce que vous avez vraiment besoin de savoir cela. Chaque année, vous nous tuez tous, mec. Je parle de la douleur. Je parle pour tous les artistes ici, les producteurs, les cadres. Le temps qu’il faut pour faire ces disques, pour y consacrer votre cœur et vous voulez juste un terrain de jeu égal. Dans les grands mots d’Erykah Badu, «Nous sommes des artistes et nous sommes sensibles à notre merde. Nous sommes passionnés. »»

Il a poursuivi: «Pour la plupart d’entre nous, c’est tout ce que nous avons. C’est notre seul espoir. À vrai dire, le hip-hop n’a jamais été respecté par les Grammys. La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys au point qu’elle devrait l’être. Donc, en ce moment, dans cette situation actuelle, ce n’est pas une révélation. Ce truc se passe et ce n’est pas seulement en musique. Ça se passe au cinéma. Ça se passe dans le sport. Cela se passe partout dans le monde. Et depuis des années, nous permettons à des institutions qui n’ont jamais eu à cœur nos intérêts de nous juger. Et cela s’arrête maintenant. “

Il a lancé un ultimatum, appelant au changement des Grammys 2021. “Je démarre officiellement le chronomètre. Vous avez 365 jours pour rassembler cette merde… Nous avons besoin que les artistes reprennent le contrôle. Nous avons besoin de transparence. Nous avons besoin de diversité. C’est la salle qui a le pouvoir de faire le changement. Cela doit être fait. Ils doivent faire les changements pour nous. »

Diddy a également reconnu ses amis de l’industrie qui étaient présents, notamment Nas, Naomi Campbell, Usher, JAY-Z et Beyoncé. «Beyoncé, je l’appelle King Beyoncé. Tout le monde sait que c’est comme mon super-héros là-bas », a déclaré Puff sous les yeux de Bey. “Tu sais quand je la regarde et qu’elle s’en va et je pense que je travaille dur?” Non, non. Je ne travaille pas dur comme ça. Elle me pousse et elle a été ma sœur, et je vous remercie. “

Il a fini par dédier son prix à des albums emblématiques d’artistes noirs qui n’ont jamais remporté le Grammy de l’album de l’année. “Et je veux dédier ce prix à Michael Jackson pour Off the Wall, Prince pour 1999, Beyoncé pour LEMONADE, Missy Elliott pour Da Real World, Snoop Dogg pour Doggy Style, Kanye West pour Graduation et Nas pour Illmatic.”

Le magnat de 50 ans a reçu un hommage vidéo de Mary J. Blige, LA Reid, Lyor Cohen, Andre Harrell et Jimmy Iovine, ainsi qu’une performance Bad Boy de Faith Evans, Carl Thomas, Ma $ e, Lil ‘Kim et son fils, Christian. “En ce moment, je suis vraiment présent, et c’est comme un rêve”, a déclaré Puff. «Je vais être ici pendant une seconde parce que, moi aussi, je suis sur les traces de Clive Davis. Ainsi, tout le monde peut s’asseoir et se détendre. Je ne veux pas que tes pieds te fassent mal, mais c’est beaucoup de gens à remercier. Mais, ce rêve est devenu réalité, donc je vais prendre le temps de ma mère ** roi. “

Après que Diddy a terminé son discours vers 12 h 30, Clive Davis est revenu sur scène pour présenter un honneur surprise à Janet Jackson. L’icône pop a reçu un hommage musical de l’actrice nominée aux Oscars Cynthia Erivo, qui a interprété “Together Again” et “Love Will Never Do.”

«Quand je m’habillais ce soir, j’y ai pensé et je me suis dit:« Je suis dans cette industrie depuis 47 ans. »Ça fait longtemps et j’aime toujours aller travailler et je me sens très bénie de mon voyage reste devant moi », a expliqué Janet, qui a également crié son fils de 3 ans, Eissa. “Maman t’aime, Eissa.”

La soirée épique a également présenté des performances de Carlos Santana avec Miguel et Wyclef Jean, Chance the Rapper, Khalid, John Legend et Cyndi Lauper avec Brandi Carlile.