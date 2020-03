Diddy montre son soutien aux travailleurs de la santé avec une vidéo IG

Diddy dépose une vidéo sur Instagram encourageant les fans à montrer leur soutien aux travailleurs de la santé pendant la pandémie de coronavirus.



Samedi, Diddy a publié une longue vidéo sur les médias sociaux parlant de l’épidémie de coronavirus et encourageant les fans à soutenir les travailleurs de la santé pendant cette période stressante.

“Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et laisser nos travailleurs de la santé abandonnés et sans protection”, dit-il dans la légende. “Au cours des prochains jours, je serai enfermé et concentré sur la recherche de moyens de soutenir directement nos travailleurs de la santé, mais je n’ont pas toutes les réponses. Si vous voulez aider ou avoir de bonnes idées, contactez-moi maintenant! Que Dieu nous bénisse tous. »

Dans la vidéo, Diddy explique en détail comment nous pouvons surmonter cette pandémie.

“Impliquons les gens. Voyons comment impliquer les gens parce que les gens veulent faire quelque chose. Il n’y a aucun moyen d’avoir du pouvoir et de ne pas vouloir en faire quelque chose. Je ne sais pas quelle histoire de super-héros ils regardaient, mais les vrais super-héros l’ont fait pour le bien.

“Tout le monde veut être un super-héros, et tout le monde a un super-héros en eux, il est temps pour nous d’intensifier cette merde de super-héros, parce que nous pourrions penser n’importe quoi, nous pouvons tout manifester. La réflexion est le processus de pensée, et si nous sommes tous ensemble, cette merde ne peut pas nous arrêter, elle ne peut pas nous tuer “, explique-t-il.

