Diddy reçoit un contrecoup pour avoir publié une photo avec Lauren London

Diddy fait face à des réactions violentes pour avoir déclenché des rumeurs d’amour avec Lauren London.

Ce qui peut avoir semblé être un geste innocent s’est transformé en une tempête de feu après que le magnat de Bad Boy a publié quelques photos avec l’ex de Nipsey Hussle qui ont été prises le mois dernier au brunch de pré-grammy Roc Nation de JAY-Z. Les deux sont vus en train de parler et de sourire sur une photo, tandis qu’un autre trouve Diddy en train de regarder Londres s’éloigner.

“#Lostfiles … @laurenlondon 💙”, il a légendé les photos en noir et blanc.

Les photos ont suscité des spéculations sur le fait que les deux sortaient ensemble, ce qui ne plaisait pas à beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains commentateurs ont traîné Diddy et l’ont accusé d’être irrespectueux. «Woahh. Nipsey regarde », a écrit l’un, tandis qu’un autre a ajouté:« Diddy et Lauren London ne sortent PAS ensemble. Vous êtes tous bizarres et Diddy est désordonné comme putain pour avoir même mis cette merde là comme ça. Âne de clown. “

Certains commentateurs ont également souligné que Londres était une amie proche de l’ex-petite amie de Diddy, Cassie. Au milieu de la réaction grandissante, il a finalement supprimé le message.

Plus tôt dans la journée, Diddy s’est arrêté à «The Ellen DeGeneres Show» où il a surpris huit enfants aux prises avec le cancer. Les enfants ont récemment lancé une campagne virale demandant à Puff de danser avec eux sur son tube de 2001, Bad Boy for Life, qui est devenu l’hymne officieux de Fighting All Monsters, un organisme à but non lucratif qui soutient les familles avec des enfants souffrant de maladies potentiellement mortelles. Regardez sa surprise ci-dessous.

