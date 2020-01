Diddy repéré en jet ski avec le mannequin Jordan Ozuna: rapport

L’entrée dans la nouvelle année avec un splash.



Les célébrations du nouvel an se poursuivent pour Diddy. Le magnat du divertissement a été à Miami, profitant d’une vie de luxe avec DJ Khaled, Future, Meek Mill et d’autres. Le groupe aurait conclu des accords et DJ Khaled a laissé entendre qu’ils pourraient même avoir frappé le studio pour lancer un hit. Alors que le commentaire de 2020 de Meek Mill qui a été filmé par Khaled a peut-être été le sujet de discussion jeudi, les choses ont changé la façon de Diddy vendredi quand il a été repéré en jetski avec une femme mystérieuse.

Tout au long de 2019, la vie amoureuse de Diddy a souvent fait la une des journaux. Le magnat de Bad Boy était honnête à propos du deuil de la mort de Kim Porter, décédée subitement en novembre 2018. Sa relation avec Cassie a pris fin après que le couple avait été ensemble pendant plus de 10 ans, et en un an, Cassie s’est fiancée, mariée, et a eu un bébé. Ensuite, il y a eu les rumeurs selon lesquelles le rappeur de 50 ans avait commencé une relation avec la belle-fille de Steve Harvey, 23 ans, Lori Harvey, mais après quelques mois, cela s’est effondré.

Beaucoup de gens ont fait de Diddy le but de leurs blagues sur Cassie ou Lori, mais il est clair qu’il n’est pas difficile pour le presque milliardaire de trouver de la compagnie. Alors qu’il faisait du jet ski en Floride avec ses amis, Diddy était avec une femme que certaines personnes ont d’abord confondue avec Rihanna. Cependant, The Shade Room a rapidement partagé plus de photos de la mystérieuse dame qui a été identifiée comme un modèle nommé Jordan Ozuna. L’ancienne serveuse de cocktail de Las Vegas devenue mannequin aurait été liée à quelques célébrités comme Tyga, Justin Bieber et le beau nouveau de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima. Découvrez les photos ci-dessous.

.