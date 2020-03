Diego Bianco, l’ambulancier paramédical décédé après avoir aidé des centaines de victimes de coronavirus

Décédé quatre jours après avoir contracté un coronavirus

Diego Bianco était un ambulancier de 46 ans qui avait aidé des centaines de victimes de COVID-19. Ce héros est décédé seulement 4 jours après avoir contracté le virus.

Bianco a dit à un collègue qu’il se sentait très mal. “Je suis comme jeté sous un camion” étaient les mots qu’il a dit. “Nous réussirons”, a-t-il répété avec optimisme. Il est décédé dans sa maison de Montello, où il a vécu avec sa femme et son fils de 8 ans.

Ses dernières semaines ont pu être vues pendant de longues heures où il a répondu à tous ceux qui l’ont appelé à cause de la pandémie de COVID-19. Cette maladie a déjà touché une dizaine de ses compagnons et en a tué certains.

Le samedi 7 mars, il a commencé à se sentir mal. Il a enregistré 39 degrés de fièvre et avec certains de ses compagnons (huit opérateurs, six infirmières et quatre médecins) ont été renvoyés chez eux pour se reposer. Le test du coronavirus ne leur a pas été appliqué.

Toute sa vie, il s’était consacré à aider ceux qui avaient besoin de lui. Sa carrière a commencé à Bergame en tant que chauffeur d’ambulance, son père y avait également servi. Il est ensuite devenu secouriste à l’hôpital Seriate et s’est retrouvé au Treviglio.

“J’étais toujours calme, même en cas d’urgence” son partenaire Oliverio Valoti s’en souvient; «Son expérience dans la rue l’a aidé à mieux comprendre comment bouger. Et, de temps en temps, je retournais dans la rue ». Les héros que cette pandémie nous donne doivent reconnaître.

Repose en paix

