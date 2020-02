Diego Boneta donne des détails sur la deuxième saison de Luis Miguel La Serie | Instagram

L’acteur et chanteur mexicain Diego Boneta a été interviewé il y a quelques jours et à la surprise générale a révélé quelques détails de ce qui nous attend dans la deuxième saison de la série attendue de Luis Miguel.

Les enregistrements de la série à succès ont commencé il y a quelques semaines et on sait très peu de choses sur elle, mais Diego Boneta a parlé de l’intrigue dans une interview qu’il a donnée.

L’acteur a été trouvé dans un endroit des enregistrements et Lucia a été Luis Luis, avec sa coiffure caractéristique et son costume noir.

Je pense qu’il va y avoir un peu de tout, surtout les choses que vous avez le plus appréciées », a expliqué Diego.

Il semble qu’il ait interdit de donner des détails ou parler de ce sur quoi ils ont travaillé dans la série, parce qu’il ne voulait pas donner beaucoup de détails.

En dépit de ne pas parler beaucoup, avec un sourire Boneta a confirmé qu’il y aura en effet scènes chaudes avec Camila Sodiqui donne la vie à Erika.

Au cours de l’entretien, certains autres acteurs tels que, Juanpa Zurita qui joue Alex Basteri, le frère cadet de Luis Miguel et Camila avec sa caractérisation du personnage.

Diego est très heureux de pouvoir participer à ce nouveau projet de compte, car il dit qu’il a changé sa vie, le rend heureux et a conquis de nombreux Mexicains et Latino-Américains.

À la fin de l’année dernière, certaines spéculations indiquaient que Fernando Colunga donnerait vie à Luis Miguel dans sa phase la plus mature, mais en janvier, ils ont confirmé que la série mettrait en vedette Boneta.

Cette histoire couvrira l’année 1996 par an 2005 et vous pouvez voir comment Luis Miguel a eu du mal à trouver un équilibre entre son la vie de famille et professionnel.

Diego a eu un radical transformation physique, il devra interpréter Luis Miguel au cours des différentes étapes.

