– Diego Boneta étonne avec l’imitation de Tom Cruise et Matthew McConaughey

La quarantaine actuelle a été l’occasion idéale pour de plus en plus de célébrités de rejoindre Tik Tok et l’acteur mexicain. Diego Boneta C’est l’un d’entre eux, qui fait ses débuts dans cette application avec deux excellentes imitations.

Boneta a utilisé cette plate-forme pour interpréter rien de moins que Tom Cruise et improviser quelques lignes simulant la voix, et même le rire de l’acteur américain. “Tout le monde me disait de créer un compte Tik Tok et je suis déjà là”, a expliqué l’artiste.

Mais ce n’était pas tout, car il imitait aussi parfaitement Matthew Mcconaughey, en imitant son ton de voix et en effectuant les gestes que la star hollywoodienne fait habituellement avec sa bouche.

“Je suis enfin sur @tiktok”, a écrit Boneta à côté des vidéos. «Je suis resté à la maison pour travailler mes imitations. Selon vous, lequel est le meilleur? », A-t-il ajouté.

