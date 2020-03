Diego Boneta parle de sa relation avec Belinda | Instagram

Belinda a partagé une photo où elle est apparue très affectueux Avec l’acteur Diego Boneta, ses fans sont ravis de la façon dont ils sont mignons ensemble, alors Diego a parlé de la romance présumée.

Le chanteur participe actuellement à une pièce intitulée “Je ne peux pas me lever aujourd’hui” à laquelle Boneta a pris la peine de la saluer dans le vestiaire.

En remerciement à ce geste si mignon Belinda a partagé l’instantané sur son Instagram, ses partisans ont immédiatement commencé à commenter leur apparence ensemble, provoquant une vague de soupçons dans le monde.

Parce qu’ils semblent si ensemble et très affectueux Les soupçons ont commencé qu’ils avaient tous les deux quelque chose à faire, et pas seulement à cause de leurs partisans.

Dans une vidéo partagée par Ventaneando, il est mentionné que l’acteur a décidé de clarifier le point sur la relation qu’il avait avec l’interprète de “Ni Freud ni ta mère”.

“Belinda est quelqu’un que je connais depuis mes douze ans, c’est une amie très proche”, a expliqué Diego Boneta aux caméras.

Les journalistes voulaient obtenir plus d’informations mais jusqu’à présent, cela n’a pas été possible puisque le jeune homme était un peu pressé, mais il a précisé que la seule relation qu’ils tiennent ensemble est de une belle amitié ce qui est partagé par Belinda depuis que la joie de l’avoir vu a été notée dans les vidéos.

Il semble que Belinda Elle n’a pas de partenaire pour le moment, à plusieurs reprises elle a été liée à des artistes et chanteurs, ses fans ont hâte de la voir amoureuse.

“Les plus beaux bébés du Mexique sont nés”, “Ils forment un beau couple”, “Trop de beauté sur une photo”, quelques-uns des commentaires que les internautes ont faits en les voyant ensemble.

Dans la pièce à laquelle la chanteuse participe, elle partage la scène avec l’interprète Yahir avec qui il a également précédemment raconté, des rumeurs qui ont apparemment perdu de la force face à cette nouvelle nouvelle.

