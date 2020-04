– Diego Luna a retrouvé ses enfants après avoir vaincu le coronavirus

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Fin mars, Camila Sodi Il a utilisé son compte Instagram pour annoncer que sa fille Fiona elle avait testé positif pour COVID-19 et qu’elle, qui présentait des symptômes, a également suivi les protocoles pour faire face à ce virus.

En avril et après s’être complètement isolée pendant plus de 20 jours, l’actrice a révélé qu’elle et sa fille avaient surmonté la maladie et qu’elles resteraient confinées jusqu’à ce que le médecin le lui indique. Un peu plus de trois semaines après la dernière annonce, les enfants mexicains de 33 ans ont pu retrouver leur père, Diego Luna, qu’ils n’ont pas vus depuis l’annonce des premières infections à coronavirus au Mexique.

Bien que l’acteur de 40 ans soit très jaloux lorsqu’il parle de sa vie privée en public, il n’a pas pu cacher son émotion, après avoir rencontré ses petits et lors d’un appel vidéo avec Gael García Bernal, son partenaire dans le projet “Ambulante”, a révélé la bonne nouvelle.

“Aujourd’hui, c’était le premier câlin que je pouvais donner à mes enfants et cela signifiait la vie, cela signifiait tout et je vais continuer à le chercher, peu importe le nombre de restrictions qui se posent dans ce nouveau monde, je vais continuer à le chercher”, a-t-il déclaré tout en Ils ont parlé de l’évolution de la coexistence après la pandémie.

Luna a également avoué que, pendant cet enfermement, il n’y a pas un jour où son père ne manque pas: «Nous avons mille appareils, nous avons des milliers de choses à connecter; Cependant, il ne se passe pas un jour sans que je ne me lève longtemps pour donner un câlin à mon père et que, par exemple, cela ne me soit pas enlevé, je ne pense pas pouvoir me débarrasser de lui, peut-être que d’autres générations grandiront sans ces besoins.

Dans cette vidéoconférence, Diego Luna et Gael García ont annoncé que l’édition de cette année de “Ambulante”, qui débutera le 29 avril et se terminera le 28 mai, se tiendra virtuellement.

En outre, il a été signalé que, quotidiennement et gratuitement, un documentaire serait publié sur le site officiel de ce projet.

“Nous devons trouver un moyen de rester connecté, de continuer à faire partie d’une conversation dans laquelle vous êtes indispensable”, a déclaré Diego à l’issue de sa participation.

Souvenons-nous que lorsque la nièce de Thalia Il a donné des nouvelles de sa contagion, il l’a fait à travers ses histoires Instagram, où il a expliqué qu’elle avait commencé à avoir tous les symptômes, mais que celui qui “se sentait très mal” était son bébé. Parce qu’elle avait une forte fièvre, elle a décidé de la tester pour COVID-19, et elle a été testée positive. De cette façon, elle savait que comme Fiona, elle avait le virus dans son corps.

“Les symptômes sont différents chez tout le monde, je n’ai pas dépassé la température de 37,5, les maux d’estomac, les gens ne le savent pas, mon estomac était bouleversé, ma bouche était sèche”, a-t-il expliqué, avec l’intention que tout le monde en sache l’importance. prendre soin de vous et faire attention aux signaux que votre corps peut vous donner.

Enfin, Sodi a lancé un appel au public et lui a demandé d’être très unis, car ce dont l’humanité a besoin en ce moment, c’est de la paix. En outre, elle a assuré que ce qui l’avait motivée à faire connaître son état de santé était de pouvoir sensibiliser et diffuser un message de prise en charge mutuelle au sein de la population.

“Ouvrons la communication, disons-nous ce que nous ressentons, ce qui nous a fait nous sentir mieux et nous a fait sourire, c’est un moment où nous devons alléger la vie”, a-t-il conclu.

Cependant, la protagoniste des feuilletons a publié une autre vidéo émouvante, où elle a exprimé l’une de ses principales préoccupations au sujet de cette situation délicate.

«J’imagine tous les enfants qui n’ont pas ce que mes enfants ont en ce moment en termes de santé et d’hygiène. Donc, ce que je veux le plus, c’est de partager avec vous mon souci de vous aider “, a-t-il déclaré lors d’une émission en direct.

Faites un don. Tout est apprécié. Aidons les plus vulnérables dans cette urgence sanitaire », a-t-il écrit avec une publication qui dépasse déjà 500 000 reproductions et des milliers de commentaires qui applaudissent leur humanité.

