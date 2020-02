Diego Luna confirme que la nouvelle série Prequel de Disney + Star Wars “Rogue One” commence à tourner plus tard cette année

Lors de la promotion de la deuxième saison de Narcos: Mexico, l’acteur Diego Luna, a parlé avec Entertainment Tonight de sa prochaine série Disney + Original, basée sur son personnage de Captain Cassian Andor de Rogue One: A Star Wars Story. La série devait initialement commencer le tournage l’année dernière, mais a été retardée.

Il a de nouveau confirmé que:

«Oui, nous le faisons. Nous le faisons cette année. Ça se passe, et je me prépare pour ça. “

Diego a également confirmé qu’il savait “très peu” sur ce qui est en magasin, mais qu’il a lu quelques scripts. “Je suis vraiment excité”. Et ajouté:

“Je ne peux pas attendre. C’est vraiment cool de raconter une histoire dont vous connaissez déjà la fin. C’est une approche différente à cause de la beauté et c’est comme ça que les choses se passent. Ce n’est pas seulement ce qui se passe. Ce n’est pas la manière typique d’aborder une histoire. Il s’agit de la façon dont les choses se produisent, ce qui est en fait la même chose que dans Rogue One. Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est produit, et nous avons encore ce défi devant nous, ce qui est passionnant. “

Cette nouvelle série préquel de Rogue One montrera comment le capitaine Cassian Endor et K2SO se sont impliqués dans la rébellion contre l’empire galactique.

Aucune date de sortie pour le prochain spin-off de Rogue One n’a encore été annoncée.

