Diego Luna de ‘Narcos: Mexico’

Eh bien, ils disent là-bas, pour comprendre le présent, il faut jeter un regard sur le passé, un regard réaliste pour comprendre ce qui nous arrive en tant que société. L’un des thèmes les plus récurrents dans l’imaginaire mexicain est le trafic de drogue, il est inévitable de ne pas entrer dans une conversation à ce stade. À partir de cette prémisse et prenant comme référence la série inspirée de Pablo Escobar, en 2018 Netflix a fait sa première sur sa plateforme Narcos: Mexique, laquelle nous montre le chemin tortueux de Miguel Ángel Felix Gallardo (joué par Diego Luna) et Kiki Camarena – un agent infiltré de la DEA -.

Grâce au succès de la première partie de l’intrigue, le géant du streaming a décidé de la renouveler pour une nouvelle histoire. Juste avant la première de la nouvelle saison de Narcos: Mexico, nous avons eu la chance de parler avec Diego à propos de cette nouvelle histoire, l’évolution de son personnage et l’énorme défi que doit relever les écrans de pratiquement tout le monde, un complot impliquant un sujet aussi sensible que le trafic de drogue dans notre pays.

Dans la première saison de la série, nous voyons la montée en puissance de Miguel Ángel Gallardo Félix, simple agent de la police judiciaire fédérale disparue, pour devenir le premier baron de la drogue au Mexique, grâce au cartel de Guadalajara au début des années 80. Maintenant, Dans cette deuxième partie de Narcos: Mexico, nous voyons le même personnage juste à la fin, ayant un immense empire mais en même temps gérer de nombreux conflits, non seulement avec les trafiquants de drogue qui cherchent des moyens de leur enlever le pouvoir, mais sur le plan personnel, ils ont aussi des problèmes.

Sa famille l’abandonne progressivement et lui, au milieu de la solitude ce qui implique d’être impliqué dans une entreprise aussi trouble que cela, il finit par chercher des moyens désespérés non seulement de rester le patron des chefs de la drogue, mais aussi de préserver son essence en tant que personne. Pour Diego Luna C’était un défi et je savais que son personnage devait évoluer et inévitablement, il devait avoir le pire visage d’un être humain qui a trouvé dans ce monde un moyen d’avancer, bien que bien sûr, cela ne signifie pas qu’il va bien:

«Lorsque nous commençons la saison, nous voyons un personnage qui était policier à Sinaloa et qui devient alors tout ce que nous savons. Pour un acteur, c’est quelque chose de très intéressant de pouvoir faire ça, un personnage qui change profondément, qui a un si long parcours. Maintenant qu’il est coincé dans les entrailles du pouvoir et essayant de survivre dans cette jungle de narco-gouvernement, nous essayons de prendre l’histoire et Michel-Ange jusqu’aux dernières conséquences sans perdre l’objectivité, sans perdre la parole. »

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la deuxième saison de Narcos: le Mexique est à la fin des années 80, presque après la fin de la première et beaucoup plus proche de l’actuel Mexique. Curieusement, MAngel Angel prend une nouvelle personnalité, plus cool et plus calculatricetout vous cherchez comment pérenniser votre entreprise, ajoutant la pression de beaucoup de trafiquants de drogue qui recherchent en même temps une erreur minime, il doit pouvoir le faire tomber:

«D’une manière ou d’une autre, ils garderont à l’esprit d’où vient le personnage, tout ce qui finit par se produire et les gens qui l’entourent influencent, et Michel-Ange commence à tourner le dos à ceux qui l’ont accompagné d’une manière ou d’une autre. C’est une histoire qui approche de 1988, vers cette élection qui, je crois, est encore très présente aujourd’hui. Disons que l’intrigue approche dangereusement des 90, et je le dis de cette façon parce qu’elle se rapproche beaucoup de notre réalité, du Mexique dans lequel nous vivons. Il y a des noms que nous allons commencer à entendre, ce sont des gens qui sont toujours là, certains sont toujours en position de pouvoir et de décision. Je pense que c’est la chose la plus importante dans cette nouvelle histoire, qui est plus proche de notre présent que de notre réalité. »

On sait l’impact énorme et public que les narcoseries ont dans notre pays, que autour d’eux un énorme culte de ces personnages est généré, comme s’il s’agissait de véritables idoles et de stéréotypes de faux succès. À Narcos: le Mexique ne va pas dans ce sens, car il se concentre davantage sur ce qui se passe avec ces êtres humains, ce qu’ils vivent et ce qui les a amenés à devenir de telles personnes:

«Il est toujours bon de se rappeler que nous interprétons des êtres humains qui ont aussi une vie quotidienne, une relation familiale, il faut trouver des choses qui nous permettent d’humaniser ces personnages qui sont très faciles à prendre dans le dessin animé. Il est très facile de les emmener dans le domaine du noir et blanc, mais c’est que, nous devons nous rappeler que ce personnage a été raconté et a raconté mille histoires, mais c’est aussi une personne qui a des enfants, a des relations et qui marche sur le même étage que nous. Vous ne pouvez pas généraliser, il doit y avoir de nombreux projets qui parlent de trafic de drogue qui ne contribuent à rien, c’est normal de se produire, mais avec cette série sans oublier que c’est du divertissement on peut lui donner la complexité du problème, ça aide à comprendre que ce n’est pas une histoire de bon contre mauvais, mais de toute une structure qui fonctionne à laquelle tous participent mais aussi le gouvernement, l’armée et la police. D’une manière ou d’une autre, nous en parlons rarement, une histoire qui semble éloignée mais qui ne l’est pas. »

Pour finir, Diego Luna est clair que cette saison commence à tourner tous les événements concernant le trafic de drogue qui nous ont amenés à vivre cette situation. Avec ce complot, ils cherchent à montrer que ce sont ces mêmes personnes qui ont divisé notre pays et si il devait définir la deuxième partie de Narcos: le Mexique avec un mot l’appellerait présent:

«Je dirais présent, car cette histoire est indispensable pour comprendre notre présent, pour voir ce que nous avons devant nous. Le niveau de complexité et de fracture du tissu social dans lequel nous vivons a tout à voir, la décomposition dans laquelle nous vivons a à voir avec cette intrigue. »

Si vous voulez savoir ce qui va arriver à Miguel Ángel Félix Gallardo, Vous ne pouvez pas manquer la deuxième saison de Narcos: Mexico, qui sera présentée en première ce 13 février via Netflix: