Diego Luna ne sera plus Tony Montana dans le remake de Scarface

Scarface, du réalisateur Brian de Palma, est peut-être l’un des films de gangsters les plus emblématiques des 40 dernières années. Mais Universal Pictures a longtemps pensé à faire un remake (que cela nous plaise ou non) du film populaire avec Al Pacino en 1983, et dans lequel il serait remplacé par le mexicain Diego Luna. Il s’avère que ce ne sera plus comme ça. Luna lui-même vient de révéler qu’il avait abandonné le projet.

Dans une interview avec Collider, Diego Luna a confirmé qu’il ne faisait plus partie du remake de Scarface. Ce qui signifierait un nouveau redémarrage dans le développement du film, alors que de nombreux réalisateurs et scénaristes ont également abandonné le projet à maintes reprises, comme David Yesterday, Jonathan Herman et les frères Coen. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Scarface est détenu. Le film est en cours de développement par le réalisateur Antoine Fuqua (The Equalizer) et l’écrivain Gareth Dunnet-Alcocer. }

Diego Luna n’a pas donné de détails sur son départ de Scarface, mais rappelez-vous que l’acteur a récemment été très familier avec l’histoire du trafic de drogue et des gangsters mexicains avec la série Netflix, Narcos: Mexico. L’acteur a-t-il décidé que Scarface avait déjà beaucoup de drogues dans sa vie? Ce serait très compréhensible, cLorsque Luna a signé avec Netflix pour personnifier au moins en quatre saisons le célèbre trafiquant de drogue mexicain assoiffé de sang Miguel Ángel Félix Gallardo, très similaire à certains égards à Tony Montana lui-même.

Pour l’instant, Diego Luna reviendra très prochainement dans la deuxième saison de Narcos: Mexico, le 13 février prochain.

