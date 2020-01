Diego Luna parle de son nouveau spectacle Star Wars Disney +

Tout en faisant la promotion de son nouveau film «Wander Darkly» au Sundance Film Festival, l’acteur Diego Luna a parlé avec Variety du prochain spectacle Star Wars Disney + mettant en vedette son personnage, le capitaine Cassian Endor de Rogue One: A Star Wars Story.

Bien qu’il ne puisse pas entrer dans trop de détails, il a dit:

«Je suis heureux de faire partie de cet univers parce que j’ai grandi en regardant ces films. Avoir une chance d’explorer le rôle en dix heures ou autant d’heures que nous le ferons, ce sera génial. “

Découvrez l’interview ci-dessous:

Avez-vous hâte de regarder plus d’aventures du capitaine Cassian et de K2SO sur Disney +?

