Diego Matamoros et Estela Grande ont rompu avant “Le temps de la remise”

Le passage d’Estela Grande à travers la septième édition de ‘GH VIP’ a sans aucun doute marqué sa relation avec Diego Matamoros. L’approche de cela avec Kiko Jiménez à l’intérieur de la maison et tous les secrets de son mari qui ont été révélés à l’extérieur sans aucun doute ils ont complètement ébranlé les fondements de leur relation. Malgré cela, après la fin de la réalité, tout semblait calme, rien n’annonçait la grande crise que les deux continuaient à entretenir et qui est maintenant découverte par Kiko Matamoros. Il a décidé de dire toute la vérité ce mardi 21 janvier dans “Save Me”. Il l’a fait pour que le public comprenne son fils et tout ce qui se passait.

Diego Matamoros et Estela Grande

La controverse a été déclenchée après une nouvelle approche qu’ont vécue Estela et Kiko, cette fois dans «Le temps de la remise». Diego Matamoros a laissé la porte ouverte à un éventuel divorce entre les deux, car ce qu’il voyait à Guadalix de la Sierra ne lui plaisait pas. Ce que nous pouvions à peine imaginer, c’est que les deux s’étaient déjà cassés quelques jours auparavant, comme l’a confirmé Kiko. “Quelques jours avant d’entrer dans” The discount time “, les deux se sont disputés et ont rompu. Ils ont rompu leur relation”, la collaboratrice a commencé à raconter, puis à expliquer que la jeune fille voulait entrer dans le programme pour lui montrer combien elle l’aimait.

Matamoros inculpe Estela

“Elle ne voulait pas entrer dans le programme, mais finalement elle a décidé de le faire. Elle a dit qu’elle voulait lui montrer qu’elle pouvait être calme, qu’elle pouvait lui faire confiance.”, Matamoros a continué de compter, puis a inculpé son étranger. “La façon dont elle est dans la maison n’est pas exactement la meilleure pour ne bouger ni la tranquillité ni rien”, a déclaré Matamoros, qui estime que “Cette fille a manqué de sincérité. Le même qu’il avait raconté qu’il avait des histoires. Elle n’a pas eu le courage de dire la vérité, de dire qu’elle était devenue trouble (…) qu’elle avait été confuse, qu’elle avait été attirée par Kiko Jimenez. N’importe qui aurait compris cela. “ C’est pourquoi Matamoros comprend son fils et tout ce qui s’est passé.

“Chaque couple avait un pacte et Diego considérait que dans ‘GH VIP’ Estela avait couru et avait rompu ce pacte, l’avait blessé. Oui, il avait des raisons de s’énerver. Je suppose que de sa part pour des actions qu’il a avouées, je suppose que c’était la même chose “, a ajouté le collaborateur de” Sauve-moi “, déclarant que” peu importe les efforts déployés par les deux pour reprendre leur relation, je sais qu’ils ont En fait, il n’a pas été facile de le faire. “Maintenant, la grande question est de savoir ce que dira votre fils Diego à propos de cette confession et s’il y aura enfin une réconciliation ou le mariage qui unit les deux se terminera pour toujours après «Le temps de la remise».

