Dieu saint! David Bisbal nous enchante avec son physique en mer Regardez-le!

L’artiste David Bisbal nous a captivé avec ses sauts, comment fait-il?

27 avril 202014: 50 h

Le chanteur espagnol David Bisbal est en vogue aujourd’hui grâce à l’une de ses publications sur son compte Instagram car il peut être vu très heureux et content en mer. Et il ne porte que des shorts noirs.

Le point culminant de cette vidéo est que le chanteur espagnol nous a surpris avec un saut parce qu’il sort de nulle part dans l’air. Comment fait-il? Beaucoup de ses fans se demandent dans les commentaires de la vidéo.

Pour sa part, l’artiste David Bisbal a publié ce qui suit avec la vidéo: «Les vacances de Noël arrivent après toute l’année de travail, où aimeriez-vous partir en vacances? J’adorerais retourner à la mer! Voyez si quelqu’un peut deviner où c’était? “

Comme prévu, tous ses fans ont répondu à la question du chanteur et parmi les commentaires les plus remarquables que nous avons: “À Minorque” “Sûrement dans l’armurerie”, “Dites à Rosanna qu’un jour, quand le Venezuela sera un autre, plus sûr pour quiconque, vous Prenez l’archipel de Los Roques et La Tortuga comme la plus belle chose des Caraïbes! Vous allez l’aimer ».

Ces derniers jours, l’espagnol a été une tendance parce que son ex a amené un nouveau membre dans le monde, alors tout le monde se demande, qu’en pensera David Bisbal? C’est tout un mystère!

.