Dieu saint! Thalía est enregistrée dansant avec un mini corps Et Tommy réagit comme ça! Regardez!

Thalía surprend à nouveau tous ses fans et les réseaux explosent pour la voir comme ça et Tommy était bouleversé!

22 avril 202014: 07 heures

La célèbre artiste brûle une fois de plus les réseaux sociaux en publiant une vidéo incroyable où elle apparaît joyeusement dansant et déplaçant ses cheveux radieux d’un côté à l’autre d’une manière charmante.

Il semble que les années ne passent pas pour l’étourdissement Thalia Et c’est que l’exubérante actrice, mannequin et femme d’affaires mexicaine s’est attachée à rester comme une Barbie, devenant l’une des plus belles femmes de toute l’Amérique latine.

Sans aucun doute, Thalia Il continue de captiver tous ses followers sur Instagram, car en plus d’avoir une voix inégalée et d’être extrêmement précieux, il nous remplit également de sourires agréables avec chacune de ses publications.

Cette fois, la talentueuse mexicaine a voulu partager avec ses fans une vidéo humoristique où elle apparaît Thalia Portant un body blanc frappant, combiné avec un mini top faisant des mouvements amusants avec ses cheveux longs d’une manière très audacieuse, nous nous sommes tous demandé: son mari Tommy l’enregistrait-il?

Quelques heures après le partage de la bande sur Instagram, elle a déjà plus de 228 567 vues et d’innombrables commentaires, y compris son mari bien-aimé qui lui a envoyé plusieurs coeurs rouges.

Dans la vidéo dont nous parlons, Thalia Il a commenté: «Pour célébrer que nous sommes déjà 16M! Je t’aime mon amour! Merci de me rendre si heureux tous les jours! Dieu cette personnalité!

¡Thalia Votre simplicité nous fait tomber amoureux, c’est pourquoi nous vous aimons!

.