Dieu saint! Thalia et Sofia Reyes montrent comment elles le font sans crainte!

Les médias affirment que Sofía Reyes remplacera la chanteuse Thalía

9 mars 2020

Thalia est une chanteuse et compositrice mexicaine de 48 ans qui, au fil des ans, est devenue une icône mexicaine parce qu’elle non seulement chante et agit mais effectue également des actions bénéfiques pour son pays.

Pendant ce temps, Sofia Reyes est une actrice et chanteuse mexicaine de 24 ans qui s’est fait connaître ces dernières années en tant que soliste et appartient à un petit groupe musical, qui a travaillé dur pour se faire connaître.

Ce qui attire l’attention de ces chanteurs, c’est qu’ils ont tous deux un sens de l’humour très similaire, et comme si cela ne suffisait pas, nous avons trouvé une photo où ils partent tous les deux en souriant sans s’arrêter.

L’image dont nous parlons se trouve sur le profil Instagram de Sofía Reyes et nous pouvons clairement voir comment ils font des choses folles sans crainte. La carte postale des artistes cite ce qui suit: “Avec le simple simple”.

Parmi les commentaires des fans, nous soulignons: “Une collaboration ensemble serait magnifique !!!!!” “Je t’envoie aussi un baiser, mes amours, je t’aime” “Ayyyyy, je t’aime, je t’admire beaucoup, je les aime, ce sont des génies.”