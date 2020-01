Dieu! Sous l’angle droit, vous voyez des géants votre paire d’amis Natti Natasha

Natti Natasha surprend avec une tenue audacieuse qui révèle toutes ses qualités exquises

31 janvier 2020

La chanteuse dominicaine du genre urbain a mis en ligne sur son profil Instagram officiel une image très intéressante qui a sans aucun doute enflammé les réseaux sociaux.

Le meilleur style grec vient Natti Natasha posant pour l’oeil de la caméra avec une tenue très sensuelle comme prévu, et cette fois il est apparu avec un haut très court, une jupe grecque avec des bijoux qui se combinait avec son style et une légère peinture dorée sur son corps.

L’attention de la poste est volée par ce qui y était exprimé au bas de la publication, on peut aussi observer l’artiste en train de faire deux signes très iconiques, qui ont été “paix et amour” d’une main et de l’autre ” f ** k you ”accompagné d’un commentaire:“ l’amour pour les deux (Haters et Fans) qu’est-ce que vous êtes? ”.

Les réactions n’ont pas attendu jusqu’à atteindre plus de 800000 likes jusqu’à présent, et bien sûr, le message a été saturé de commentaires (tous positifs) montrant qu’ils l’admirent, et même dans certains cas, certains de ses fans ont exprimé leur amour pour elle. .

Et bien Natti Natasha sous la loupe des filtres de censure Instagram, l’artiste donne toujours de quoi parler à ce corps à 33 ans.

