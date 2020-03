Diffusez des drames policiers américains en ligne – HITC

For Life a été diffusé sur ABC aux États-Unis en février.

Le drame policier américain en 12 parties met en vedette Nicholas Pinnock – que les fans britanniques peuvent reconnaître comme Jason Backland dans Marcella – comme Aaron Wallace, un prisonnier condamné à perpétuité pour un crime qu’il n’a pas commis.

À l’intérieur, Wallace utilise son temps pour devenir avocat et travaille comme avocat de la défense pour d’autres alors qu’il tente d’annuler sa propre condamnation.

La série est vaguement basée sur l’histoire vraie d’Isaac Wright Jr, qui est maintenant un avocat autorisé dans l’État du New Jersey.

Il a été présenté aux États-Unis au début du mois dernier et a six épisodes à parcourir.

Mais comment pouvez-vous le regarder ici?

Comment regarder For Life au Royaume-Uni

L’émission ABC n’est pas encore diffusée sur UK TV, ni sur les deux services de streaming les plus populaires de la région, Netflix ou Amazon Prime.

Mais il existe une solution pour ceux qui souhaitent regarder (légalement) For Life de ce côté-ci de l’Atlantique – en s’abonnant à Hulu ou à Youtube TV (à un coût, bien sûr).

50 Cent pour la vie

Curtis ’50 Cent ‘Jackson, l’In da Club et P.I.M.P. rappeur, est le producteur exécutif de six des 12 épisodes de la série.

Et il apparaît dans un (épisode six, Burner) en tant que Cassius Dawkins, un codétenu de Wallace.

“Il est institutionnalisé”, a déclaré Jackson à propos de son personnage à Fox News. “Il est là depuis très longtemps, car il avait, comme, 16 ans. Il a maintenant 30 ans. Il trouve plus d’importance en faisant juste la mauvaise chose. »

À propos de son dernier rôle d’acteur, il a ajouté: «Je propose simplement ce que je sais que le public est prêt à embrasser en ce moment et, par conséquent, je passe maintenant à des choses différentes comme celle-ci.

“Genre, ce sera probablement la dernière fois que tu me vois jouer ce genre de gars, tu sais.”

Qui d’autre est dans le casting de For Life?

Pour la vie, les téléspectateurs peuvent également reconnaître Dorian Missick (Brett Tatro dans The Good Wife) comme Jamal Bishop, Indira Varma (Ellaria Sand dans Game of Thrones) comme Safiya Masri, Glenn Fleshler (Randall dans Joker) comme le capitaine Frank Foster et Boris McGiver (Tom Hammerschmidt dans House of Cards) comme Glen Maskins – entre autres.

