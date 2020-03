Diffusez des épisodes classiques du salon de la BBC pour vaincre l’auto-isolement – HITC

Les fans de Top Gear se tournent vers des épisodes classiques pour passer le temps dans l’isolement.

Grâce à l’épidémie de coronavirus sans précédent que nous connaissons en 2020, beaucoup d’entre nous sont obligés de travailler à domicile ou simplement de s’isoler pour éviter de propager la maladie.

En conséquence, cela a laissé de nombreuses personnes sans rien à faire. Certains ont tourné leur attention vers l’apprentissage d’une nouvelle compétence tandis que d’autres peuvent regarder la télévision de façon excessive.

Pour ceux d’entre vous dans cette dernière catégorie, il y a toute une série de téléviseurs à regarder, mais quoi de mieux que de regarder trois hommes d’âge moyen tomber et conduire des voitures très rapides?

Cependant, il existe plusieurs options pour regarder des épisodes classiques de Top Gear, mais où êtes-vous susceptible de trouver la meilleure sélection?

Regarder Top Gear sur BBC iPlayer

BBC iPlayer est récemment devenu un hub de contenu BBC avec d’innombrables séries remplissant désormais le service de streaming.

Pour les fans de Top Gear, cependant, ce n’est pas la meilleure option car BBC iPlayer ne contient que les séries 24 à 28.

Pour ceux qui ne connaissent pas les numéros de série, c’est l’ère de Matt LeBlanc.

Cependant, les séries 27 et 28, maintenant avec Paddy McGuinness et Freddie Flintoff dans l’équipe de présentation, ont été un régal surprenant.

Regarder Top Gear sur Dave

Dave est le foyer de répétitions de Top Gear depuis des années.

Chaque jour de semaine, plusieurs épisodes de Top Gear classique peuvent être trouvés sur Dave, mais les épisodes exacts sont une loterie et beaucoup auront été écourtés en raison de coupures publicitaires.

Regarder Top Gear sur Netflix

Netflix est sans doute le meilleur endroit pour regarder des épisodes de Top Gear en ce moment.

Le service de diffusion en continu présente presque tous les épisodes spéciaux des Jeux olympiques d’hiver de 2006, y compris le Botswana, le Vietnam et la spéciale malheureuse Patagonia.

En plus de cela, chaque épisode standard à partir de la série 15 de 2010 est également disponible, donc il y a beaucoup de classiques Clarkson and co. épisodes à regarder.

