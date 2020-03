Diffusez “ Eternal Atake (Deluxe) de Lil Uzi Vert – LUV vs. The World 2 ”

Une semaine après avoir surpris les fans avec la sortie anticipée d’Eternal Atake, Lil Uzi Vert est de retour avec plus.

Baby Pluto offre une autre surprise avec l’édition de luxe de l’album, qu’il appelle LUV vs. The World 2. Contrairement à Eternal Atake, qui ne présentait que Syd, le luxe comprend une multitude de grands noms, notamment 21 Savage, Future, Young Thug, Gunna et plus. Les 14 titres comprennent également des apparitions de Lil Durk, NAV et Young Nudy.

J’ai mis 2 albums dans une seconde moitié de EA is LUV vs The World 2 🛸 🌍

Le titre du projet est un clin d’œil à la mixtape Uzi 2016 Lil Uzi Vert Vs. The World, qui a été publié en avril 2016 et a culminé au 37e rang du Billboard 200.

Pendant ce temps, la prise d’origine éternelle devrait faire ses débuts au n ° 1 du palmarès de la semaine prochaine avec 290 à 320 000 unités d’album équivalentes gagnées.

Stream LUV vs. The World 2 ci-dessous.

