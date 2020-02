Diffusez la nouvelle mixtape de Pop Smoke ‘Meet the Woo 2’

Moins d’un an après la sortie de sa première mixtape Meet the Woo, Pop Smoke dévoile la suite.

Dirigé par le single graveleux “Christopher Walking”, les 13 titres proposent plus d’hymnes de perceuse, avec des apparitions de Quavo (“Shake the Room”) et de A Boogie wit da Boogie de New York, Fivio Foreign et Lil Tjay.

“Brooklyn Rap’s Homecoming King” montre un côté différent sur la mélodique “She Got a Thing”, tout en allant à “War” sur sa collaboration explosive avec Lil Tjay. “Dior”, un hors concours de son projet 2019, est également inclus en tant que piste bonus.

Depuis sa sortie en juillet, Meet the Woo a accumulé 280 millions de flux dans le monde, y compris le tube à succès «Welcome to the Party», qui a donné naissance à un remix avec Nicki Minaj. Vous pouvez voir Pop Smoke lors de sa «Meet the Woo Tour», qui parcourt les États-Unis et le Royaume-Uni ce printemps.

Stream Meet the Woo 2 ci-dessous.

