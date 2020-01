Diffusez «La vengeance des rêveurs III de Directorville»

Le réel est de retour.

Six mois un an après la sortie de Revenge of the Dreamers III, Dreamville refait surface avec l’édition de luxe tant attendue. Le Director’s Cut de 12 pistes comprend de nouvelles musiques de Ari Lennox, EarthGang, Bas, JID, Cozz et Lute de Dreamville, ainsi que des apparitions de 6LACK, Vince Staples, Dreezy, Smino, Guapdad 4000, Childish Major et Reason.

Plus tôt cette semaine, Dreamville a abandonné son pack 1/16 comprenant deux des coupures d’album, “BUSSIT” d’Ari Lennox et “Still Up” d’EarthGang avec Reason.

Le projet arrive dans la foulée de Revenge of the Dreamers III, nominé aux Grammy Awards l’été dernier, qui comprenait des contributions de Kendrick Lamar, DaBaby, Ty Dolla $ ign et J. Cole. En novembre, le président de Dreamville Records, Ibrahim Hamad, a annoncé qu’une édition de luxe était en route.

Bien que Cole ne figure pas sur l’album, il prépare son propre album The Fall Off cette année et accueillera son deuxième festival annuel Dreamville en Caroline du Nord le 4 avril.

Regardez Revenge of the Dreamers III: Director’s Cut ci-dessous.