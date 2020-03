Diffusez l’album de Rich the Kid ‘Boss Man’

Boss up.

Un an après The World Is Yours 2, Rich the Kid revient avec son nouvel album étoilé Boss Man. Les 19 titres comprennent des apparitions de Quavo, Lil Baby, DaBaby, Lil Tjay, London On Da Track et YoungBoy Never Broke Again, qui fait deux apparitions sur «Racks On» et «Money Talk». Publiez les invités de Malone sur le remarquable «V12», que le rappeur d’Atlanta appelle l’un de ses favoris.

Nicki Minaj est également l’invité de “Not Sorry”, produit par Smash David. “Je viens d’avoir cette chanson qui était parfaite pour la mettre en route, puis elle vient de la tuer, ce vers monstre”, a expliqué Rich à Rap-Up en travaillant avec la Reine. “Elle est comme l’une des premières à lancer la vague pour toutes les autres rappeuses.”

Boss Man marque la première sortie de Rich sur Republic Records. Il travaille déjà sur la partie 2 du projet, qui aura un ton “plus sérieux”.

Écoutez Boss Man ci-dessous.

