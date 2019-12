Diffusez l'album live d'Ariana Grande 'k bye for now (swt live)'

Après la dernière étape de sa tournée au Forum de Los Angeles dimanche soir, Ariana Grande a célébré son 100e spectacle en lâchant son album live k bye pour l'instant (swt live).

La collection de 32 titres, enregistrée lors de sa «Sweetener World Tour», démarre avec «gouttes de pluie (un ange a pleuré») et propose des enregistrements live de 2018 Édulcorant et cette année merci, ensuite y compris «rompre avec votre petite amie, je m'ennuie», «7 sonneries» et «pas de larmes pour pleurer». En plus des apparitions de Big Sean, Nicki Minaj et Childish Gambino, il y a aussi des mini-hommages à deux des artistes préférés d'Ariana, Imogen Heap et India.Arie.

"Un petit quelque chose pour vous remercier de tout et pour faire adieu à ce chapitre un peu plus facile", a tweeté Ariana, qui a lancé sa tournée mondiale en mars.

Plus tôt, Grande a taquiné l'album live sur les réseaux sociaux, mais a gardé la date de sortie secrète.

Après une épopée 2019, l'année prochaine s'annonce brillante pour la pop powerhouse, qui est nominée pour cinq prix aux Grammys du mois prochain, y compris l'album de l'année pour merci, ensuite et Record de l'année pour «7 anneaux».

Courant k bye pour l'instant (swt live) au dessous de.