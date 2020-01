Diffusez l’album «Untrapped» de Yo Gotti

La sécheresse est terminée.

Plus de deux ans après son dernier album, Yo Gotti revient avec son 10e album studio Untrapped. En plus de la chanson «Put a Date on It» assistée par Lil Baby, les 15 titres comprennent des apparitions de Rick Ross, Moneybagg Yo et Estelle. Ty Dolla $ ign et A Boogie wit Da Hoodie rejoignent le patron du CMG sur “Like That”, tandis que Megan Thee Stallion et Lil Uzi Vert apparaissent sur le “Pose” précédemment publié.

Untrapped marque la suite de I Still Am de 2017, qui a fait ses débuts au n ° 6 sur le Billboard 200.

“Je pense que beaucoup de choses que j’ai accomplies au cours de la dernière année, un an et demi, et beaucoup d’expériences, les choses avec lesquelles j’ai été confronté, ce sont les messages de cet album”, Gotti raconte HollywoodLife.

Le défenseur de la réforme pénitentiaire a également récemment fait les gros titres de son travail dans sa communauté. Il a déposé une plainte, avec le bras philanthropique de Roc Nation de JAY-Z, contre le Département des services correctionnels du Mississippi à la suite de violences et de décès dans plusieurs prisons d’État du Mississippi.

Stream Untrapped ci-dessous.

Aime

0