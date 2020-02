Diffusez le nouvel album de Lil Baby «My Turn»

Lil Baby montre et prouve.

Après avoir travaillé avec tout le monde de DaBaby à Drake l’année dernière, le rappeur d’Atlanta est prêt à revendiquer 2020 avec son nouvel album My Turn.

En plus des singles «Sum 2 Prove» et «Woah» certifiés platine, les 20 titres incluent des apparitions de Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Gunna et Moneybagg Yo, avec une production de Tay Keith, DJ Paul , Quay Global et Twysted Genius. L’an dernier, «Catch the Sun», produit par Hit-Boy, est sorti avec Queen & Slim: The Soundtrack.

“Du fait que je n’ai pas chuté en un an – et l’année où je n’ai pas chuté était l’année où j’ai explosé – c’est un tout autre moi”, a-t-il déclaré au New York Times. “C’est un whoooole différent de tout.”

L’album, que Baby appelle «mon meilleur travail à ce jour», suit Street Gossip en 2018. Le prolifique MC, dont les chansons ont été diffusées plus de 11 milliards de fois dans le monde, n’a pas l’intention de s’arrêter. Il prépare sa mixtape Lamborghini Boys et collabore avec Future, Gunna et Young Thug sur une suite de Super Slimey en 2017.

Stream My Turn ci-dessous.