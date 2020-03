Diffusez le nouvel album de PARTYNEXTDOOR ‘PARTYMOBILE’

C’est l’heure de la fête.

Alors que le monde reste verrouillé, PARTYNEXTDOOR est là avec des vibrations de quarantaine et de refroidissement. Deux ans et demi après son dernier projet, l’auteur-compositeur-interprète canadien revient avec son nouvel album PARTYMOBILE. Le set de 15 titres, publié via OVO Sound, comprend le hit assisté par Drake “Loyal” et le remix avec Bad Bunny, ainsi qu’une collaboration très attendue avec Rihanna, qui apparaît sur “Believe It”.

L’album, qui marque son premier long métrage depuis PartyNextDoor 3 en 2016, a mis du temps à venir. “Cet album a été inspiré par l’expérience que vous obtenez lorsque vous roulez dans votre voiture et que vous écoutez de la musique par vous-même. C’est la bande sonore de ces derniers disques », a déclaré PARTY.

Pour célébrer la sortie, PND a organisé une soirée d’écoute numérique sur Twitch, qui comprenait un DJ set et un livestream de l’album avec une expérience visuelle, suivi d’une after-party.

Faites la fête à la porte avec PARTYNEXTDOOR.

