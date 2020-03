Diffusez le nouvel album de The Weeknd ‘After Hours’

Ça a commencé.

Après beaucoup d’anticipation, The Weeknd revient avec son quatrième album studio After Hours. En plus des singles à succès «Blinding Lights» et «Heartless», l’ensemble de 14 titres comprend des contributions de Metro Boomin, Max Martin, Illangelo, Kevin Parker de Tame Impala et Oneohtrix Point Never. Le crooner XO combat ses démons sur la “Faith” assistée par le ventre, tout en échantillonnant “Your Song” d’Elton John sur “Scared to Live”, qu’il a fait ses débuts sur “SNL”.

“Vous pouvez trouver l’amour, la peur, les amis, les ennemis, la violence, la danse, le sexe, les démons, les anges, la solitude et la convivialité tous dans les After Hours de la nuit”, a déclaré Abel à Apple Music.

Le suivi de Starboy en 2016 arrive au milieu de la pandémie de coronavirus. The Weeknd espère que sa musique aidera les fans à faire face aux temps incertains. “Que la musique nous guérisse tous en ces temps sombres”, a-t-il déclaré à TMZ.

After Hours est dédié à son fidèle fan Lance, décédé quelques jours avant sa sortie. “Vous étiez l’un des véritables piliers de ma base de fans XO”, a déclaré The Weeknd. “Je vous dédie After Hours, mon ami.”

Ensuite, The Weeknd est prêt à prendre la route sur son “After Hours Tour”. La tournée mondiale de 62 dates débutera le 11 juin à Vancouver avec les invités spéciaux Sabrina Claudio et Don Toliver.