Diffusez le premier album de Blacc Zacc ‘Carolina Narco’

Blacc Zacc est prêt pour son gros plan.

Après avoir gagné le buzz avec ses mixtapes, y compris Trappin Like Zacc de l’année dernière, le MC de Caroline du Sud en hausse laisse tomber son premier album Carolina Narco via le South Coast Music Group de DaBaby avec Interscope Records.

En plus de la chanson-titre précédemment publiée et de «Make a Sale» avec Moneybagg Yo, l’effort de 11 pistes comprend des apparitions de Yo Gotti, Stunna 4 Vegas et DaBaby, ainsi que la production de OG Parker, Young Kio et Romano. Blacc Zacc met en valeur sa polyvalence – des sons de club-prêts de «Coccy» à l’hymne de fête «All Day».

Le “rappeur le plus riche de Caroline du Sud” a également sorti une vidéo pour l’hymne de son trappeur “Make a Sale” avec Moneybagg Yo. Réalisé par Gabe Hostetler, le clip fait suite à son visuel «Carolina Narco» et documente son opération de stupéfiants. Blacc Zacc prendra la route avec Moneybagg en tournée, à partir du 13 mars à Indianapolis.

Stream Carolina Narco ci-dessous.

