Diffusez l'édition «So Much Fun (Deluxe)» de Young Thug

Plus amusant.

Quatre mois après la sortie de Tellement amusant, Young Thug continue la fête avec l'édition de luxe. En plus des 19 titres originaux, Thugger re-ups avec cinq nouvelles chansons dont le "Hot (Remix)" avec Travis Scott et Gunna.

Parmi les autres nouveautés, citons les «Diamants» produits par Pi’erre Bourne avec Gunna et les «Hop Off a Jet» aux commandes de Wheezy avec Travis.

L'original Tellement amusant a chuté en août et est devenu le premier numéro un de Thug sur le Billboard 200, donnant naissance au single nominé aux Grammy Awards "The London" avec J. Cole et Travis.

Et il ne ralentira pas de si tôt. Thug prépare maintenant son prochain album Punk pour publication en janvier ou février. "Mon meilleur album serait probablement Punk, car cela ressemble plus à la vraie vie. Cela ressemble plus à Tupac », a-t-il déclaré. Pierre roulante.

Courant Tellement amusant (Deluxe) au dessous de.