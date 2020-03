Diffusez l’EP ‘Suga’ de Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion fait monter la température.

Après une bataille très médiatisée avec son label, 1501 Certified Entertainment, qui a abouti à un procès, la Hot Girl livre son nouvel EP Suga. Les 9 titres, du nom de son dernier alter ego, incluent des collaborations avec Kehlani et Gunna, ainsi que des productions de The Neptunes, Timbaland, Lil Ju, J-White, Helluva et Tommy Brown.

Meg a récemment tenté de renégocier son contrat avec 1501 Certified et son PDG Carl Crawford. C’est à ce moment-là que «tout est parti» et elle a fini par poursuivre le label après qu’ils aient essayé de bloquer la sortie de sa nouvelle musique. Elle a reçu une ordonnance d’interdiction temporaire et a pu procéder à la libération.

“Pour être clair, je vais me défendre et je ne permettrai pas à deux hommes de me harceler, je ne suis AUCUNE PROPRIÉTÉ”, a déclaré Megan à ses fans.

Suga n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver. Megan enregistre maintenant son premier album et espère que l’EP retiendra les fans. “Quand la situation est arrivée, je me dis:” Oh mon Dieu, je dois sortir cette musique. Je ne veux pas simplement laisser mes fans sans rien parce que je ne sais pas ce qui va se passer », a-t-elle déclaré à« Ebro in the Morning ». “La musique que j’avais faite et les chansons que j’aimais vraiment, vraiment jusqu’à présent, je me disais:” Laissons tomber cette merde sur l’EP. “”

Elle a également publié la vidéo dirigée par l’Eif Rivera pour l’échantillonnage Tupac «B.I.T.C.H», qui s’ouvre avec son alter ego Tina Snow donnant des conseils à son plus récent alter ego Suga. The Hot Girl prouve qu’elle est «B.I.T.C.H.» tout en portant une tenue de dominatrice, en twerk dans un bain à remous et en chevauchant une Rolls-Royce.

Stream Suga ci-dessous.