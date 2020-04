Digimon Adventure arrive à Crunchyroll beaucoup plus tôt que prévu

Digimon Adventure, le redémarrage de l’anime Digimon classique, est un coup dur pour la nostalgie de nombreux fans depuis plus de deux décennies et qui à ce jour n’ont reçu ni suite ni redémarrage digne pour nous faire revivre ces moments bien-aimés avec nos monstres numériques préférés. Et pour notre fortune Nous pouvons le voir à travers Crunchyroll, la plateforme de streaming d’anime la plus populaire, beaucoup plus tôt que nous ne le pensions.

Digimon Adventure arrivera à Crunchyroll ce dimanche 5 avril au Mexique. Dans une bande annonce officielle annonçant ses sorties pour le mois d’avril, Crunchyroll a révélé que Digimon Adventure arrivera sur sa plateforme en diffusion simultanée.

Voici le synopsis officiel du redémarrage de Digimon:

Nous sommes en 2020. Le Web est devenu quelque chose dont les humains ne peuvent se passer dans leur vie quotidienne. Mais ce que les humains ne savent pas, c’est que de l’autre côté du Net se trouve le monde numérique, un royaume de lumière et d’obscurité; ils ne connaissent pas non plus les Digimon qui y vivent.

Des difficultés surviennent avec le Réseau près de la région de Tokyo. Les panneaux de signalisation clignotent de façon chaotique, le texte fragmenté est lu sur des images numériques spectaculaires… Les informations le rapportent comme un cas de cyberterrorisme.

L’étudiant de cinquième année Taichi Yagami est resté à la maison pendant qu’il se préparait pour le camp d’été, mais sa mère et sa petite sœur Hikari se dirigent vers Shibuya à bord d’un train. Taichi se rend rapidement à Shibuya pour sauver sa mère et sa sœur, mais au moment où il arrive à la gare … un phénomène étrange arrive au DigiDestined et Taichi se rend dans le monde numérique. Le Destiné Digi rencontre son camarade Digimon et ils partent à l’aventure vers l’inconnu.

Digimon Adventure sera présenté à 19 h 30 dans le Pacifique et sera disponible au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

.