Digimon fête ses vingt ans avec une belle illustration

Cette année, nous verrons le retour de l’une des franchises les plus appréciées au mondeDigimon Non seulement un nouvel anime sortira, mais un nouveau jeu vidéo et un nouveau film. Tout le monde a hâte de voir le retour d’Agumón et de Tai et de revivre tous ces moments de bonheur. Et cette belle illustration à la main de Kenji Watanabe, l’un des principaux créateurs de tous les Digimon de la franchise.

Sur Twitter, ils ont partagé une belle illustration avec certains des Digimon les plus emblématiques. Il a été réalisé par Kenji Watanabe, le concepteur principal de la franchise.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna est sorti en février au Japon, alors qu’il arrivera aux États-Unis le 25 mars. Le film devrait mettre fin à l’anime original de Digimon Adventure.

